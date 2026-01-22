Главком ВСУ Александр Сырский анонсировал наступление украинских войск в зоне СВО. Но таким заявлениям никто не верит, потому что ресурсы Украины практически иссякли, как и поддержка союзников. Об этом в эфире своего YouTube-канала рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Генерал Сырский, как обычно, заявил о скором наступлении Украины, что она должна где-то перейти в наступление. <…> Не думаю, что кто-то, кто хоть немного разбирается в ситуации на поле боя, верит в это. И как можно организовать наступление, когда в городах Украины нет электричества?» — отметил Меркурис.

Аналитик добавил, что ресурсы ВСУ на исходе, у них заканчиваются люди. А экономика Украины находится в состоянии коллапса. По мнению Меркуриса, крах Украины неизбежен, и он станет значительным событием, последствия которого аукнутся всем миру.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался ехать в Давос. Меркурис считает, что причиной послужил страх «нарваться» на негативное отношение президента США Дональда Трампа.