«Поработали на славу». «Ахмат» разгромил американскую технику ВСУ на Курском направлении

Бойцы «Ахмата» на Курском направлении уничтожили различную технику Вооруженных сил Украины, а том числе американскую. Об этом сообщил командир спецназа Апти Алаудинов в Telegram-канале .

«Все ребята сегодня поработали на славу», — подчеркнул генерал.

По его словам, российские бойцы ликвидировали одну боевую бронированную машину Stryker, реактивную систему залпового огня RAK-12, станцию радиоэлектронной борьбы, зенитный ракетный комплекс «Тунгуска», два пункта БПЛА и артиллерийское орудие.

Также ВСУ лишились самоходной артиллерийской установки, двух минометов и пары пикапов. Враг несет большие потери на Курском направлении, отметил Алаудинов. Он считает, что украинским боевикам будет тяжело продвигаться в этой зоне ответственности. ВС России выбивают противника и уничтожают его «серьезными партиями».

Ранее командир «Ахмата» сообщил о попытке ВСУ перебросить технику в Курской области. Маневр украинской армии заметили поздно вечером 2 сентября.