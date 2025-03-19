Провокация ВСУ в Белгородской области накануне телефонного разговора президентов России и США — это попытка президента Украины Владимира Зеленского подставить американского лидера Дональда Трампа и обесценить его инициативу по достижению мира. Такое мнение высказал РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По словам Шеремета, Зеленский начал провокацию в день телефонных переговоров неспроста.

«Он решил спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы тем самым подставить Трампа и обесценить всего его мирные инициативы», — заявил парламентарий.

Зеленский вновь показал, что не способен вести честную политическую игру и не достоин доверия, считает депутат. Он добавил, что «цена его заверениям о мире равна нулю».

«Пока президенты России и США предпринимают реальные шаги к достижению мира, Зеленский отдает все новые приказы к кровопролитию. Пора уже остановить этого безумца», — подчеркнул Шеремет.

Минобороны ранее сообщило, что украинские боевики утром 18 марта предприняли попытку зайти на территорию России в западной части Белгородской области для того, чтобы создать негативный фон для запланированных на вечер телефонных переговоров президентов. За весь день украинские военные предприняли пять атак, в которых задействовали порядка 200 солдат и около 30 единиц боевой техники.