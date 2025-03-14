Попытки Украины атаковать Москву беспилотниками объяснили стремлением сорвать переговоры

Украинские националисты попытками ударов БПЛА по Москве стремятся сорвать переговоры по урегулированию конфликта. Об этом 360.ru заявил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

«Они срывают переговоры. Говорят, что готовы к миру, а сами провоцируют нас на ответ. Все ждали, что после удара беспилотниками по Москве в среду мы применим „Орешник“, чтобы объявить, что мы не готовы к прекращению огня. Эти вещи делаются специально, только с такой целью», — сказал он.

Борзенко не исключил, что Украина может пойти на другие провокации, обстрелять атомные стации, например Запорожскую АЭС.

«Цель ударов по мирному населению не приносит никакой выгоды, это демонстрация чистой воды. Нам пока не стоит отвечать, мы в любое время можем ударить. Но раз мы сказали, что готовы к прекращению огня, то должны держать свое слово», — добавил военный журналист.

Утром 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны сбили четыре летевших в направлении столицы беспилотника. На месте падения обломков дронов работают спецслужбы.