Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ответил командиру батальона 47-й бригады «Магура» Александру Ширшину, обвинившему командование в некомпетентности из-за «дебильных приказов» в Курской области. Об это сообщила «Украинская правда» .

Украинский военный подал рапорт на увольнение в мае. Он назвал генералов ВСУ «бестолковыми», а приказы командования — «дебильными».

До этого он в соцсетях сообщал, что во время боев в Курской области и на границе с Россией командиры ВСУ давали заранее обреченные на провал задания. Кроме того, подвергали личный состав риску «неоправданных потерь».

Сырский на все это ответил, что Ширшин якобы хочет привлечь к себе внимание. Главком ВСУ добавил, что комбат сейчас находится в отпуске за пределами Украины, после окончания которого его переведут на новое место службы.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский предупреждал, что авантюра Сырского в Сумской области может ослабить позиции ВСУ по всей линии фронта.