Попытка атаки украинских БПЛА в Джанкое попала на видео

В Сети появилась видеозапись из Крыма, который в ночь на 25 июня подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Их опубликовал Telegram-канал «Mash на волне» .

«Мониторинговые каналы сообщают о беспилотниках над Джанкоем. Местные пишут, что как минимум один дрон сбит», — сообщили авторы публикации.

На коротком ролике, снятом ночью, видно темное небо. Также на видео слышен гул беспилотника. Взрывов и вспышек нет. Информация о разрушениях не поступала.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских БПЛА над регионами России.

В Ростовской области ликвидировали семь дронов. В Крыму сбили четыре беспилотника. По два аппарата уничтожили в Краснодарском крае, Курской области и над Черным морем. Один дрон нейтрализовали в Брянской области.