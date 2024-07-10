«Пополнят военный потенциал». Медведев рассказал, ради чего Украина пойдет на переговоры

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина может согласиться на переговоры в том случае, если в США «сменятся декорации» в результате грядущих президентских выборов. Мысли на этот счет он опубликовал в своем Telegram-канале.

«В то же время смена декораций в США способна внести новые ноты в решимость продажной украинской элиты начать переговоры, поставив военные действия на паузу. Вопрос в том, выгодно ли это России?» — задался вопросом Медведев.

Он добавил, что Украина пойдет на хитрость и будет использовать переговоры, чтобы «пополнить военный и людской потенциал». Разумеется, этого нельзя допускать, уточнил Медведев.

Владимир Путин и Си Цзиньпин ожидают начала переговоров по Украине до конца 2024 года. Такое заявление сделал премьер Венгрии Виктор Орбан.