Попавший в плен ВСУ российский боец пообещал отомстить Украине

Военнослужащий ВС России Николай К., попавший в плен ВСУ, во время допроса пообещал отомстить Украине. Видео допроса бойца в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Олег Царев.

Согласно надписи на видео, диалог с Николаем в проходил в киевском СИЗО. У мужчины спросили, что он планирует делать в случае обмена пленными. Он спокойно ответил, что снова отправится в зону специальной военной операции. Своей целью он назвал месть Украине.

Когда россиянину задали вопрос, будет ли полная оккупация Украины, он напомнил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области теперь по Конституции России находятся в составе России, а значит военнослужащие ВС РФ должны полностью освободить эти регионы от украинских боевиков.

«Скажу, что чтобы так вести себя в плену, надо незаурядное мужество. Видео из украинских пабликов. По-моему, они добились этим видео совсем не того эффекта, на который рассчитывали», — прокомментировал кадры Царев.

Ранее боевики ВСУ после того, как попали в плен, захотели получить российское гражданство. Они рассказали, что столкнулись с серьезными проблемами с продуктами и им приходилось искать еду в мусорных баках.