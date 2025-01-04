Пленный украинец рассказал, как попал на «мясной штурм» в Курской области

Пленный украинский военнослужащий рассказал на видео, как его подразделение бросили на «мясной штурм» в курское приграничье. Об этом сообщило Минобороны России.

Военнослужащего ВСУ Кирилла Исинбаева взяли в плен в приграничном районе Курской области. Он рассказал, что их часть под предлогом ротации отправили на передовую.

«Сказали, подойдете к блиндажу — киньте туда гранату. Я не понял вообще, зачем так делать. Это первый мой выход, и нас кинули. Нам не сказали, куда идем. Это уже потом нам сказали, что мы на территории России. Я вообще окаменел и сказал: как?» — признался Исинбаев.

Пленный сообщил, что родился в России, но его семья переехала в Одессу. Исинбаев отметил, что ему пришлось воевать за Украину, хотя в свои 47 лет он так и не научился говорить по-украински, из-за чего у него были проблемы с однополчанами.

Пленный польский наемник рассказал, что против России на стороне Украины воюют тысячи солдат со всего мира. Больше всего людей из Колумбии и Бразилии, отметил он.