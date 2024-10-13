Попавший в окружение боевик ВСУ записал видео с прощанием из окопа
Окруженный российскими войсками боевик ВСУ записал последнее видео для семьи
Украинский военнослужащий записал предсмертное видео для родных из окружения. Сделанные под звуки обстрелов кадры из окопа опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.
На записи солдат заявил, что их «с пациками» окружили со всех сторон. Рядом слышен голос сослуживца боевика, который общается с женой или любимой девушкой на чистом русском языке. Все это сопровождают звуки взрывов прилетающих снарядов.
«Ждем. Всех люблю», — подытожил украинский военный, остановив запись.
На каком участке фронта снято видео, неизвестно.
Ранее старший инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон заявил о регулярных конфликтах между украинскими военными и иностранными наемниками из-за обеспечения.
По его словам, переброшенные на линию фронта иностранцы получают все необходимое по первому требованию, что очень не нравится оставшимся ни с чем украинским военнослужащим. Многие из них попали на линию соприкосновения в рамках мобилизации, в ходе которой для них даже не организовали нормального обучения по обращению с оружием.