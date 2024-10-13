Попавший в окружение боевик ВСУ записал видео с прощанием из окопа

Украинский военнослужащий записал предсмертное видео для родных из окружения. Сделанные под звуки обстрелов кадры из окопа опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На записи солдат заявил, что их «с пациками» окружили со всех сторон. Рядом слышен голос сослуживца боевика, который общается с женой или любимой девушкой на чистом русском языке. Все это сопровождают звуки взрывов прилетающих снарядов.

«Ждем. Всех люблю», — подытожил украинский военный, остановив запись.

На каком участке фронта снято видео, неизвестно.

Ранее старший инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон заявил о регулярных конфликтах между украинскими военными и иностранными наемниками из-за обеспечения.

По его словам, переброшенные на линию фронта иностранцы получают все необходимое по первому требованию, что очень не нравится оставшимся ни с чем украинским военнослужащим. Многие из них попали на линию соприкосновения в рамках мобилизации, в ходе которой для них даже не организовали нормального обучения по обращению с оружием.