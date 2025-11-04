В Европе признали наличие пыток в тюрьмах Украины

Европейская комиссия считает пытки в украинских тюрьмах по-прежнему актуальной проблемой. Об этом отметили в опубликованном отчете ЕК о членстве Украины в Евросоюзе.

В документе заявили о некоторых позитивных изменениях в плане правовых гарантий и материальных условий в отдельных учреждениях. Кроме того, расширились возможности Государственного бюро расследований (ГБР) по расследованию поступающих сообщений о пытках.

«Пытки и жестокое обращение вызывают озабоченность в тюремной системе Украины. Расследование и судебное преследование по таким делам должны быть оперативными», — отметили в отчете.

В ЕС добавили, что жестокое обращение с заключенными остается одной из проблем пенитенциарной системы Украины, поэтому для ее соответствия требованиям нужно провести соответствующие реформы.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что российских военнопленных на Украине подвергали пыткам и сексуальному насилию.