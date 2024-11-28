Украинские военные осознали, что конфликт зашел в тупик, из которого можно выйти только с помощью переговоров. Об этом завил заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер.

Воюющий на Красноармейском направлении боевик ВСУ рассказал журналисту свое мнение о ситуации. По его словам, российская армия наращивает темпы наступления и имеет ресурсы для продолжения конфликта.

«По моему личному мнению, конфликт зашел в тупик. В последние три-четыре месяца мы были вынуждены отступать», — подчеркнул военнослужащий.

Он добавил, что украинской стороне следует скорее начать переговоры, чтобы урегулировать конфликт. Ронцхаймер назвал сложившуюся для ВСУ ситуацию «кошмаром» и подтвердил данные о продвижении ВС России .По его словам, украинские военные чувствуют себя брошенными как Западом, так и своими властями.

Ранее издание The Economist подсчитало, что ВСУ за все время проведения СВО потеряли порядка 500 тысяч военных. В их число вошли как убитые, так и тяжелораненые боевики, которые не могут продолжать воевать.