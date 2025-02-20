Помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц заявил об окончании «эры войны» на Украине. Советник Дональда Трампа выступил в эфире телеканала Fox News .

«Не все поняли, что эра бесконечной жестокой войны, сопровождающейся смертями и разрушениями по обе стороны и стоящей сотни миллиардов [долларов] и сотни тысяч, если не миллионов, жизней, завершена», — подчеркнул Уолтц.

По его словам, Трамп ясно дал понять, что собирается положить конец конфликту — все стороны должны поддерживать это. Уолтц также выразил недовольство «странным сопротивлением» и «эскалацией риторики» со стороны Украины в связи с предложением США использовать украинские ископаемые в обмен на помощь.

Сам Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов и врагом мира». Тем самым американский лидер послал главе киевского режима черную метку, считает политолог Вадим Сипров.