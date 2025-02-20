«Это не наш сукин сын». Трамп выдал Зеленскому черную метку

Политолог Сипров: Трамп дал понять, что не хочет иметь дел с Зеленским

Американский президент Дональд Трамп впервые назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов и врагом мира», и тем самым послал главарю киевского режима черную метку, намекнув, что США избавятся от него в ближайшее время, не дожидаясь весенних выборов на Украине. Политолог Вадим Сипров в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой подробно объяснил, почему будет именно так.

По мнению политолога, публично высказав свое отношение к Зеленскому, Трамп всем дал понять, что украинский лидер сделал в свое время неправильный выбор, сделав ставку на Европу.

Со времен диктатора Самоса Старшего, правившего в Никарагуа в середине прошлого века, таких замечательных парней в американской администрации называли так «такое-то имярек — это сукин сын, но это наш сукин сын». Так вот, Зеленский не смог сохранить статус вашингтонского сукина сына, предпочел стать сукиным сыном лондонским, но, как выяснилось, поставил не на ту лошадь.

Он также отметил, что, назвав Зеленского «диктатором без выборов», президент США не только буквально поставил черную метку на нелегитимном президенте Украины, но и лишил легитимности весь киевский режим в глазах новой администрации США. А это, по его мнению, открывает новые возможности для маневра российским властям.

«Это возможность для России действовать без оглядок на какие-то статусы и какие-то договоренности, которыми когда-то обладал Зеленский. Наконец, Россия может в полной мере вернуться к изначально существовавшим установкам по отношению к киевскому режиму. А я напомню, что решением Дорогомиловского суда города Москвы, смена власти на Украине после Евромайдана, признана государственным переворотом», — объяснил политолог.

При этом он обратил внимание, что Трамп таким образом, так же, как и российское руководство, старается избежать заключения каких-либо договоров с нелегитимной властью на Украине.

Ранее американский лидер заявил, что украинские власти сорвали сделку по редкоземельным металлам, которую США предложили в качестве компенсации за помощь.