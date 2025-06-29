Американское руководство сохраняет статус главного партнера Украины, но хотело бы сделать акцент на поиске дипломатического выхода из конфликта. Об этом сообщила официальный представитель Государственного департамента Тэмми Брюс в эфире Fox News .

По словам Брюс, США продолжают открыто поддерживать Киев и играют ведущую роль в организации международных переговоров и саммитов.

Она подчеркнула, что работа дипломатии не останавливается, а переговорный процесс находится в центре внимания Вашингтона.

Затем Брюс назвала конфликт на Украине «многонациональным». Представительница США пояснила, что, по мнению Белого дома, пролонгации конфликта начали способствовать уже целые государства, что негативно влияет на развитие ситуации.

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