Помощник екатеринбургского митрополита, обвиненный в домогательствах, отправился на СВО

Помощник митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) иерей Даниил Сидоров отправился на специальную военную операцию после обвинений в домогательствах. Об этом заявил сам глава митрополии в Telegram-канале .

«Теперь уже рядовой десантно-штурмового взвода не будет отсиживаться в штабе, а на поле боя принесет плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд», — подчеркнул владыка.

Он отметил, что отец Даниил больше никогда не сможет служить священником, но выразил уверенность, что эта «трагически испорченная» страница его жизни не станет последней.

В начале декабря против бывшего церковного служителя возбудили второе уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Производство против него начали в октябре, он попал под запрет на определенные действия.