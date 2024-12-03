Новая жертва дала показания на домогавшегося женщин уральского священника

Угодивший в скандал после нападения на девушку бывший уральский священник Даниил Сидоров стал фигурантом нового уголовного дела, возбужденного на основании показаний еще одной пострадавшей. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание E1.Ru .

По словам собеседников журналистов, девушка обратилась в полицию, когда увидела, какой резонанс обрело дело. В своих показаниях она сообщила, что Сидоров напал на нее в июле этого года, когда она шла домой.

«Он пристал к ней, хватал, пытался в штаны залезть. Она отбилась и убежала, в полицию тогда не стала обращаться, а сейчас увидела и пришла. Ее допросили и вчера возбудили дело по новому эпизоду», — заявил источник.

По данным Ura.ru, новое дело на бывшего церковного служителя завели по статьям о насильственных действиях сексуального характера и приготовлению к преступлению.

Сейчас Сидоров находится под запретом определенных действий по первому судебному разбирательству о нападении на проходившую девушку. Производство начали в октябре этого года.

Пострадавшая рассказала, что мужчина встретил ее около подъезда и начал хватать за интимные места, а потом повалил на землю. Пострадавшую спасла мать, которая выбежала на крики дочери и спугнула нападавшего.

Ранее Даниил Сидоров занимал пост помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга), а также служил клириком в храме в честь Сошествия Святого Духа «Большой Златоуст». В епархии Екатеринбурга заявили, что после скандала мужчину запретили в служении и вывели за штат.

В начале ноября неизвестный мужчина напал на петербургскую школьницу на станции метро «Кировский завод». Девочка вместе с одноклассниками ехала в театр, когда к ней подошел неизвестный мужчина и ударил по голове. Школьница рассказала о нападении матери, и та обратилась в полицию.