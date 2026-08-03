Помощь пострадавшим в Геленджике оказывают специалисты ФМБА

Врачи и психологи ФМБА начали работу с пострадавшими в Геленджике

С пострадавшими при атаке украинского беспилотника в Архипо-Осиповке начали работать врачи и психологи Федерального медико-биологического агентства. Об этом в «Макс» сообщила пресс-служба ФМБА.

К оперативной работе специалисты приступили по указанию главы ведомства Вероники Скворцовой. Врачи помогли уже 49 пострадавшим. Еще 82 россиянина обратились за квалифицированной поддержкой к психологам ФМБА.

В больницу поселка агентство командировало также травматологов-ортопедов.

Утром 3 августа 2026 года село Архипо-Осиповка под Геленджиком подверглось атаке беспилотников Украины. Обломки одного из аппаратов самолетного типа упали на пляж, в прибрежной зоне находились мирные жители.

По данным оперативного штаба Кубани, погибли семь человек. В том числе и трое детей. Еще десятки туристов получили травмы различной степени тяжести.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале написал, что ВСУ предприняли целенаправленную атаку на мирное население.