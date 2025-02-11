Помощь бойцам СВО ко Дню защитника Отечества соберут в Мытищах

Необходимую технику и амуницию отправят на передовую из Мытищ благодаря помощи жителей и поддержке благотворительного фонда «От сердца к сердцу». Передадут часть подарков бойцы которые вернуться из отпуска на фронт.

Благотворительный фонд «От сердца к сердцу» создали в городском округе Мытищи в 2022 году. Работу организации обсудили в администрации, на традиционном оперативном совещании. Благодаря поддержке жителей, предприятий в прошлом году удалось закупить автомобили, квадрокоптеры, системы РЭБ, антидроновые ружья, детекторы дронов, цифровые радиостанции, тепловизионные прицелы, бронежилеты, приборов ночного видения для фронта.

Адресно передавали помощь наши волонтеры, на передовую они ездили 35 раз. Письма от школьников, посылки, весточки из дома отправят через бойцов, которые приедут в отпуск. Военнослужащие получат подарки ко Дню защитника Отечества. Свыше 20 акций фонд провел в округе в прошлом году. Собрано 60 тонн гумпомощи. Летом 2024 года в фонде начали плести маскировочные сети для фронта, передали 45 сетей. Бойцы и их семьи смогут получить психологическую поддержку в волонтерском центре «От сердца к сердцу».

Пункты сбора гуманитарной помощи расположены на улице Юбилейная, дом 27, штаб фонда «От сердца к сердцу» на улице Силикатная, дом. 12, Молодежном Центре «Импульс» улица Мира, дом 2А, Дом Культуры «Яуза» улица. Мира, дом 37, местное отделение «Единой России» улица Летная, дом 17, Ледовый Дворец «Арена Мытищи» улица Мира, дом 9, Штаб волонтеров. Помочь бойцам можно через фонд.