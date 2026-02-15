Помолился и попросил прощения. Как орел спас российского штурмовика от дрона

В зоне спецоперации орел атаковал ударный FPV-дрон, разломал его и тем самым спас жизнь российскому штурмовику. О чудесном спасении бойца РИА «Новости» рассказал войсковой священник группировки войск «Днепр», помощник командира дивизии, отец Валерий Черненко.

Эта история произошла летом на одном из направлений спецоперации. Боец, ставший ее героем, рассказал об этом своему брату — священнику РПЦ, который и поделился ею с Черненко.

В тот день штурмовик направлялся к лесопосадке в полной выкладке, а это обмундирование и вооружение на 50-60 килограммов. До цели осталось 200 метров, когда он услышал звук подлетающего вражеского дрона.

Боец взмолился Богу и попросил у него прощения. Обернулся и увидел, как с неба словно камень рухнул огромный орел и схватил мощными когтями беспилотник.

«Разламывает, дрон не взрывается, куски его падают на землю, орел в несколько махов взмахнул в небо и исчез», — рассказал священник.

Он добавил, что кто-то этому бы и удивился, но священникам здесь все понятно.

Ранее российский разведчик с позывным Армян рассказал, что спасся от вражеского дрона благодаря бегу зигзагом и штурмовому рюкзаку.