Оправиться от последствий ударов России по Киеву Украина сможет лишь в случае своей капитуляции. Об этом заявил военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер на своем Youtube-канале .

По его словам, нанесенный ущерб является невосполнимым, и для восстановления потребуются поколения. Аналитик подчеркнул, что украинцы близки к тому, чтобы окончательно потерять Киев и другие города.

«Что украинцам нужно сделать прямо сейчас, так это понять наконец, что Европа никогда им ни в чем не поможет. Помогут вам только русские. Почему? Да просто потому, что это очень хорошие люди. Сдайтесь России!» — отметил Скотт Риттер.

Эксперт заявил, что единственная жизнеспособная форма существования Украины связана с Россией и со сменой власти в Киеве. Риттер, кроме прочего напомнил, что российские технологии для восстановления городов очень хорошо развиты.

Ранее бывший аналитик ЦРУ заявил, что сохранение государственности Украины зависит от решения России.