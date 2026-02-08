Сохранение государственности Украины зависит от решения России. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире одного из Youtube-каналов .

По его словам, у украинской стороны нет пути к победе, а есть лишь путь к поражению. Эксперт отметил, что российская сторона не идет на уступки и вряд ли планирует это делать.

«А то, как они будут справляться с поражением, зависит от того, даст ли Россия шанс Украине остаться жизнеспособным государством или нет», — пояснил Ларри Джонсон.

По его словам, дальнейшая судьба страны зависит от договороспособности киевского режима, и без согласия на территориальные уступки следующая сделка может лишить Украину статуса полноценного государства.

Джонсон добавил, что некоторые части страны уже сейчас фактически не контролируются властями.

Ранее в Италии озвучили мнение, что западные лидеры приезжали в Киев с целью принудить Украину к продолжению конфликта. Якобы эти визиты были вызваны тревогой западных элит из-за реальных перспектив мирного урегулирования с Россией.