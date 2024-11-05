Мартиндейл: некоторые военные ВСУ просили помочь с выездом в США из зоны СВО

Некоторые боевики ВСУ просили оказать содействие с выходом из зоны СВО и переездом в США. Об этом РИА «Новости» сообщил помогавший Вооруженным силам России американец Дэниел Мартиндейл.

«Они просто хотят вернуться домой. Некоторые из них даже спрашивали, смогу ли я помочь им с переездом в США», — сказал он.

Американец отметил, что боевой дух украинских военных «практически исчез». По его словам, многие из боевиков были напуганы и не видели никаких причин продолжать воевать против России.

Мартиндейл уточнил, что в ВСУ также остались бойцы, стремящиеся нанести поражение России. Однако боевой дух по сравнению с прошлым годом также ослаб.

Ранее западные СМИ сообщили, что перед выборами президента США Украина столкнулась с беспрецедентной по масштабам борьбой, теряя территории на востоке страны колоссальными темпами.