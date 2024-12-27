Российский доброволец из Кемеровской области с позывным Кузбасс 10 дней притворялся мертвым, чтобы выбраться из окружения солдат ВСУ. Свою историю он рассказал в беседе с RT .

«Выйти я никак не мог, поэтому слился с землей и не шевелился», — признался боец.

Украинские дроны-разведчики обнаружили группу российских солдат, которые выполняли боевое задание на Курском направлении, и атаковали ее кассетными и минометными боеприпасами. Все товарищи Кузбасса погибли, а он чудом выжил.

По словам мужчины, он сам себя подбадривал и настраивался во что бы то ни стало выбраться живым.

«Помогали мысли о семье. Я им обещал вернуться», — уточнил боец.

По ночам, находясь в окружении, он менял положение и поддерживал силы шоколадом и остатками сухпайков погибших сослуживцев.

Когда на девятые сутки Кузбасс нашел рацию и зарядное устройство, он связался со своим подразделением. Ему сбросили координаты и ночью он отправился к точке эвакуации. Путь длиной 8 километров занял у него десять часов.

Бывший командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой ранее заявил, что ВСУ могут совершить новое нападение на стыке Курской и Брянской областей.