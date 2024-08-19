Получивший ранения из-за обстрелов ВСУ белгородец скончался в больнице

Мужчина, который пострадал из-за удара украинских боевиков по селу Бессоновка 8 августа, ушел из жизни в больнице. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он отметил, что белгородец получил серьезные ранения. Врачи на протяжении долгого времени боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Никакие слова не помогут семье вернуть родного человека. В этот тяжелый момент вся Белгородчина с вами», — написал он.

Ранее украинские боевики обстреляли Шебекино, сообщил Гладков. В результате атаки минно-взрывные травмы и контузию получили три мирных жителя: две женщины и мужчина. Им оказали медицинскую помощь, от госпитализации пострадавшие отказались.

Губернатор рассказал, что один из снарядов ВСУ влетел в частный дом. Из-за попадания боеприпаса получила повреждения крыша, посекло фасад здания. От осколков пострадала одна легковая машина. Также повреждения от обстрела зафиксировали на линии электропередачи.