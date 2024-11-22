Получили что хотели. Медведев показал всему миру удар «Орешником» по Южмашу

Черно-белая видеозапись с кадрами удара баллистической гиперзвуковой ракетой появилась в аккаунте X зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Так вот чего вы хотели, поинтересовался он в описании к записи.

«Ну, черт побери, вы получили это! Атака гиперзвуковой баллистической ракетой», — подчеркнул политик.

Дату и место съемки зампред СБ не уточнил. Такие же кадры опубликовала и газета «Известия». Журналисты уточнили, что на записи можно видеть момент удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупнейшему предприятию украинского ОПК вечером 21 ноября заявил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что цель была успешна поражена.