Полторы тонны гумпомощи отправили из Балашихи участникам спецоперации

Из регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе отправили очередную партию гуманитарной помощи. В подготовке и отправке участвовали местные активисты, а также депутаты Совета депутатов городского округа Сергей Щукин и Александр Евсюткин.

Гуманитарный груз включает предметы первой необходимости: средства гигиены, сладости и другие важные вещи. Помощь предназначена для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции; пациентов филиала № 3 Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко; общественной организации «Мир для всех», поддерживающей людей с инвалидностью и семьи с детьми-инвалидами.

«Это еще одно доброе дело, которое мы сделали вместе. Спасибо всем, кто поддержал инициативу. Особая благодарность главе Балашихи, секретарю местного отделения партии „Единая Россия“ Сергею Юрову за содействие», — отметила председатель Общественной палаты Балашихи и руководитель центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

В Балашихе работают три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: Общественная палата: проспект Ленина, 7/1; Общественные приемные «Единой России» (улица Парковая, 7 и улица Октябрьская, 11 в микрорайоне Железнодорожный).