Полторы тонны гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Балашихи

Город Балашиха вновь объединил свои усилия для поддержки военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. Активисты фонда «Защита» подготовили полторы тонны гуманитарного груза, который доставили на передовую.

Помощь для бойцов специальной военной операции собирали неравнодушные жители, общественным организации, предприятия и предприниматели города. В посылки вошли не только тепловые пушки, утеплители и медикаменты, но также дроны, бензопилы и средства личной гигиены. Особую заботу проявил один из волонтеров, который добавил к грузу 25 килограммов сала.

«Фонд „Защита“» активно сотрудничает с жителями Балашихи, общественными организациями и предпринимателями. Это сотрудничество позволяет нам отправлять на передовую действительно необходимые вещи», — отметил депутат городского совета Балашихи и председатель правления фонда «Защита» Сергей Чураков.

Организацию сбора и отправки гуманитарного груза обеспечили депутат Мособлдумы Николай Черкасов, исполнительный директор фонда «Защита» Ирина Митюрина, а также общественные активисты и волонтеры. Газель с посылками сопровождал боец Владимир, который возвращался в зону специальной военной операции после отпуска.

Отметим, что Балашиха продолжает активно поддерживать своих защитников. В городе функционируют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: Общественная палата на проспекте Ленина, дом № 7/1, а также общественные приемные «Единой России» на Парковой улице, дом № 7, и на Октябрьской улице, дом № 11, в микрорайоне Железнодорожный.

Дополнительную информацию о пунктах сбора и необходимых вещах можно найти на сайте volonter.mosreg.ru. Связаться с Региональным ресурсным центром «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе можно по телефону 8 (925) 591-40-33. Присоединиться к команде волонтеров можно в телеграм-канале «Ресурсный центр Волонтеры Балашихи».