Два снаряда прилетели в Славянскую ТЭС в ДНР | 360°

05 мая 2024, 16:09
Два снаряда прилетели в Славянскую ТЭС в ДНР
«Страна.ua»: несколько попаданий зафиксировали на Славянской ТЭС
Два удара зафиксировали по Славянской ТЭС, расположенной в подконтрольном Киеву районе ДНР. О двух попаданиях в электростанцию сообщило украинское издание «Страна.ua».
«О прилетах по Славянской ТЭС сообщают местные паблики», — говорится в посте.
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Другие подробности уточняются.
Местные жители разместили в социальных сетях фотографии, на кадрах которых виден поднимающийся вверх столб белого дыма над ТЭС.
Накануне взрывы раздались в Харькове. По словам мэра города Игоря Терехова, в результате загорелось производственное предприятие в Индустриальном районе.
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