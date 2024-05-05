Два снаряда прилетели в Славянскую ТЭС в ДНР | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 16:09 Два снаряда прилетели в Славянскую ТЭС в ДНР «Страна.ua»: несколько попаданий зафиксировали на Славянской ТЭС Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Два удара зафиксировали по Славянской ТЭС, расположенной в подконтрольном Киеву районе ДНР. О двух попаданиях в электростанцию сообщило украинское издание «Страна.ua».

«О прилетах по Славянской ТЭС сообщают местные паблики», — говорится в посте.

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Другие подробности уточняются.

Местные жители разместили в социальных сетях фотографии, на кадрах которых виден поднимающийся вверх столб белого дыма над ТЭС.

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