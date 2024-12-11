Полсотни уникальных платформ «Веном-Тотем» для эвакуации раненых передали на СВО
Разработчик Василий: 50 платформ для эвакуации раненых передали на СВО
Беспилотную платформу для эвакуации раненых «Веном-Тотем» разработали новосибирские изобретатели при поддержке «Кулибин-клуба» «Народного фронта». Разработчик устройства Василий 360.ru об особенностях уникального роботизированного комплекса.
Помимо эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения, платформа предназначена для подвоза боекомплекта и припасов. Ее грузоподъемность — 300 килограммов, в полевых условиях «Веном-Тотем» способен перевозить груз весом до полутонны. Платформа оснащена прочным герметичным корпусом и устойчивым шасси, что делает ее незаменимой в условиях бездорожья.
«Совместно с „Кулибин-клубом“ провели испытания платформы, показали себя хорошо. В ближайшее время вместе с „Народным фронтом“ передадим 50 „Веномов“ на передовую для выполнения задач в рамках военной операции», — рассказал разработчик платформы Василий.
«Веном-Тотем» может перемещаться на расстояние до 10 километров от оператора, платформу можно использовать для минирования и разминирования.
Ранее в зону СВО уже отправились наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Курьер». Этот аппарат может стрелять из пулемета, минировать и перевозить раненых, при этом работает на дистанционном управлении. «Курьер» тоже попал на СВО при содействии «Народного фронта».