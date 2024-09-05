Польский генерал признал, что военные 10 дней искали несуществующий беспилотник

Беспилотник с Украины, который польские военные безуспешно искали на своей территории 10 дней, скорее всего не входил в воздушное пространство страны. Такое заявление сделал оперативный командующий родов Вооруженных сил Польши генерал Мачей Клиш, его слова привело РИА «Новости» .

Сообщение о нарушившем воздушное пространство Польши беспилотнике появилось 26 августа, военные подняли авиацию, к поискам привлекли охотников, вертолеты и дроны. Клиш заявил, что задействовал все возможные силы для поиска беспилотника или его обломков.

«В результате предпринятых поисковых и аналитических действий на текущий момент я утверждаю, что имеется очень высокая вероятность того, что 26 августа не произошло нарушения воздушного пространства Польской республики», — сообщил генерал.

В Гомеле после падения сбитого беспилотника начался пожар на складе. Огонь повредил кровлю здания, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС Белоруссии.