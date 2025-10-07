Находящиеся на передовой польские наемники использовали сильнодействующие наркотические вещества. Так они оставались в строю даже после ранений и бодрствовали в течение двух недель, рассказал РИА «Новости» боец «Южной» группировки войск с позывным Перун, ссылаясь на допрос пленного боевика.

«Это отдельная вообще история — поляк и его аптечка. Ты открываешь у них аптечку, а там — определенные вещества», — сказал он.

По словам бойца, раньше они не понимали, как человек не падает и продолжает идти после того, как в него стреляли. Потом выяснилось, что наемники находились под действием запрещенных веществ.

Как признался на допросе один из пленных поляков, уколовшись, они могли не спать до двух недель. Они не нуждались в еде и воде.

Перун пояснил, что это истощало организм, который просто «сгорал изнутри». Боевики же в таком состоянии думали, что им нечего терять, чувство опасности притуплялось.

Ранее штурмовик группировки «Днепр» с позывным Увар рассказал, что в Запорожской области боевики ВСУ хранили наркотики рядом с «красными уголками» с иконами.