Польшу не на шутку разозлил «план победы» Зеленского
Onet: «план победы» Зеленского исключил Польшу из переговоров по Украине
«План победы» президента Владимира Зеленского полностью отстраняет Польшу от дипломатического урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил публицист журнала Onet Витольд Юраш.
Он отметил, что самым важным в плане оказались не основные пять пунктов, а то, о чем президент Украины упомянул лишь вскользь.
«С точки зрения Польши самым важным является тот факт, что наша страна полностью и окончательно выбыла из дипломатической игры, в которой будет решено, как закончится конфликт», — сказал Юраш.
Журналист добавил, что Польшу не поставили в известность о секретных положениях к пунктам о «неядерном сдерживании» России и о послевоенном экономическом сотрудничестве. При этом Зеленский отметил, что эти положения предназначены лишь для «избранных партнеров». Польшу в их число не включили.
Ранее агентство Bloomberg заявило, что западные партнеры все больше отдаляются от Украины. На Западе растет усталость от конфликта и отсутствия успехов ВСУ. А отношения украинских и польских властей подтачивает спор о Волынской резне.