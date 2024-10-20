Польшу не на шутку разозлил «план победы» Зеленского

Он отметил, что самым важным в плане оказались не основные пять пунктов, а то, о чем президент Украины упомянул лишь вскользь.

«С точки зрения Польши самым важным является тот факт, что наша страна полностью и окончательно выбыла из дипломатической игры, в которой будет решено, как закончится конфликт», — сказал Юраш.

Журналист добавил, что Польшу не поставили в известность о секретных положениях к пунктам о «неядерном сдерживании» России и о послевоенном экономическом сотрудничестве. При этом Зеленский отметил, что эти положения предназначены лишь для «избранных партнеров». Польшу в их число не включили.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что западные партнеры все больше отдаляются от Украины. На Западе растет усталость от конфликта и отсутствия успехов ВСУ. А отношения украинских и польских властей подтачивает спор о Волынской резне.