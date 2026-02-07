Намерение Польши передать Украине истребители МиГ-29 может втянуть Варшаву в прямой вооруженный конфликт. Об этом в X заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По мнению финского политика, курс, выбранный польским премьер-министром Дональдом Туском, является «самым катастрофическим решением в истории Евросоюза». Передачу боевых самолетов Киеву Мема считает «объявлением войны России со стороны Польши».

Это превращает Варшаву в официальную военную цель. Избежать такого исхода событий нужно любой ценой, добавил Мема.

Помимо истребителей, возмущение политика вызвали и новые финансовые обязательства европейских столиц. Польша выделила Киеву около 93 миллионов евро, а Швеция — еще порядка 200 миллионов, что Мема расценивает как опасное и постепенное втягивание Европы в открытое противостояние.

Туск 5-го февраля анонсировал очередной польский пакет военной помощи Украине. Он будет сосредоточен на бронетехнике. Также политик подтвердил готовность Варшавы передать Киеву МиГ-29 — взамен польская сторона получит украинские беспилотники.

Спикер Кремля Дмитрий Песков при этом еще 1 февраля констатировал доминацию русофобских чувств у польских властей.