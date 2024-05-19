«Абсолютно легально». НАТО предложили сбивать российские ракеты над Украиной | 360°

19 мая 2024, 13:49
«Абсолютно легально». НАТО предложили сбивать российские ракеты над Украиной
Профессор Ланге назвал «законным» уничтожение ракет России с территории НАТО
Удары по ракетам ВС России над территорией Украины не противоречат международному праву и Уставу ООН. Об этом газете Tagesschau заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.
Профессор из ФРГ предложил ликвидировать российские ракеты и беспилотники с территории стран НАТО, в том числе из Словакии, Польши или Румынии. По его словам, ВСУ смогут разместить свои средства ПВО ближе к зоне боевых действий.
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«Согласно статье 51 Устава ООН, это было бы абсолютно легально. С точки зрения международного права это также выполнимо», — указал Ланге.
Ранее газета Politico предположила, что Североатлантический альянс в будущем перебросит на Украину своих военных. По информации издания, блок НАТО не отказался от идеи поддержать ВСУ таким образом.
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