«Абсолютно легально». НАТО предложили сбивать российские ракеты над Украиной | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 13:49 «Абсолютно легально». НАТО предложили сбивать российские ракеты над Украиной Профессор Ланге назвал «законным» уничтожение ракет России с территории НАТО Michael Kappeler/dpa / Global Look Press

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Удары по ракетам ВС России над территорией Украины не противоречат международному праву и Уставу ООН. Об этом газете Tagesschau заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.

Профессор из ФРГ предложил ликвидировать российские ракеты и беспилотники с территории стран НАТО, в том числе из Словакии, Польши или Румынии. По его словам, ВСУ смогут разместить свои средства ПВО ближе к зоне боевых действий.

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«Согласно статье 51 Устава ООН, это было бы абсолютно легально. С точки зрения международного права это также выполнимо», — указал Ланге.

Ранее газета Politico предположила, что Североатлантический альянс в будущем перебросит на Украину своих военных. По информации издания, блок НАТО не отказался от идеи поддержать ВСУ таким образом.