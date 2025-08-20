Польша исключила отправку войск на Украину

Польские власти исключили отправку своих военных на Украину из страха ослабить собственные силы. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на местного чиновника.
«Польша, теперь обладающая крупнейшими вооруженными силами в ЕС, исключает отправку войск на Украину», — написали авторы материала.
Однако власти подчеркнули, что помогут Украине с логистикой любой миссии на восток. У Польши есть стратегическая дилемма, так как она граничит с Россией и Белоруссией. Государство не может ослабить свои силы, добавил чиновник.
Около 10 стран выразили готовность отправить на Украину войска для обеспечения гарантий безопасности.
Еще 1,2 млрд рублей направили на развитие роддомов и перинатальных центров в Подмосковье
Стену на границе США и Мексики выкрасят в черный цвет
Еще на четырех участках региональных дорог обновят асфальт в Можайском округе
Новое современное медицинское оборудование поступило в больницу в Шатуре
Педагоги обсудили вопросы профориентации школьников на совещании в Домодедове
Российские хакеры раскрыли потери ВСУ убитыми и ранеными за 3 года
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте