Польша исключила отправку войск на Украину

Politico: Польша не станет отправлять войска на Украину из страха ослабить силы

Польские власти исключили отправку своих военных на Украину из страха ослабить собственные силы. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на местного чиновника.

«Польша, теперь обладающая крупнейшими вооруженными силами в ЕС, исключает отправку войск на Украину», — написали авторы материала.

Однако власти подчеркнули, что помогут Украине с логистикой любой миссии на восток. У Польши есть стратегическая дилемма, так как она граничит с Россией и Белоруссией. Государство не может ослабить свои силы, добавил чиновник.

Около 10 стран выразили готовность отправить на Украину войска для обеспечения гарантий безопасности.