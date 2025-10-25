Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с более худшими условиями прекращения конфликта, чем предложенные ему в Стамбуле в 2022 году. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Ивченко, сообщило РИА «Новости» .

Парламентарий предупредил, что мир точно будет достигнут не на условиях Киева. Будут компромиссы будут, но для Украины все может быть хуже, чем для президента России Владимира Путина.

Он также не исключил, что Зеленского могут поставить перед фактом в случае, если какие-то договоренности достигнут без Украины. Тогда главу киевского режима просто принудят к их выполнению.

Ивченко допустил, что президент США Дональд Трамп потихоньку договорится с лидерами ЕС, а Зеленского просто окажется перед выбором.

«Он будет поставлен в ситуацию, когда или так, или не будет даже европейской поддержки. Без европейской поддержки — это полный проигрыш. Мы это понимаем», — отметил депутат.

