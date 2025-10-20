Массированный удар по Украине нанесли в ночь на 20 октября

В Одессе и Чернигове прогремели мощные взрывы

Ночью 20 октября по всей юго-восточной части Украины была объявлена воздушная тревога. О мощных взрывах сообщили власти Одессы.

Аналогичная информация пришла из города Южного в Одесской области. О серии взрывов рассказали также жители Днепропетровской и Черниговской областей.

Сирены звучат по всем районам этих регионов. Украинская пресса писала об ударах по объектам инфраструктуры. В ВСУ уверяют, что речь идет не об обычном налете дронов — здесь увидели баллистическую угрозу.

Кроме того, поступили данные о ракетном ударе по энергетическому объекту в Корюковском районе Черниговской области. На Украине признали значительные повреждения этой инфраструктуры.

Без света остались 55 тысяч абонентов. К ремонту местные компании приступить пока не могут, доступ к поврежденному объекту затруднен.

Воздушная тревога постепенно распространяется. Сейчас такие сигналы звучат в Одесской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.

Российские войска в ночь на 19 октября нанесли мощный удар по Украине. В результате удалось уничтожить важные военные цели.