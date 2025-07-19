Полковника ВСУ Оборина ликвидировали в небе над Одессой

Марочко: полковник ВСУ Оборин погиб при попытке сбить БПЛА над Одессой

На Украине, в небе над Одессой, в результате удара ВС России погиб полковник ВСУ Константин Оборин. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что в свои 63 года Оборин продолжал выполнять боевые задачи на фронте.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил РИА «Новости», что украинский полковник погиб в ночь на 19 июля. С начала спецоперации он руководил авиаклубом «Одесса».

Оборин пилотировал спортивно-тренировочный самолет Як-52. Его задачей было сбивать российские БПЛА «Герань». Марочко добавил, что стрельба по «Гераням» с Як-52 ведется вторым пилотом из пистолета или пулемета. О судьбе второго украинского солдата ничего не известно.

Ранее стало известно о гибели начальника штаба 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерия Мирзаева. Военнослужащий погиб в результате ракетного удара ВС России по городу Гуляйполе.