Полковника ВСУ Дзямана внесли в перечень террористов в России
Командира ВСУ Дзямана признали террористом за сбитый самолет над Кубанью
Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов командира ВСУ Николая Дзямана*, приказавшего в феврале 2024 года сбить самолет над Краснодарским краем. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
«Дзяман Николай Иванович*, 18 декабря 1977 года рождения», — указано в перечне.
Командир зенитной ракетной бригады ВСУ приказал сбить российский военный самолет над Кубанью, который патрулировал воздушное пространство страны. Полет проходил исключительно над российской территорией. Самолет упал в районе хутора Трудовая Армения, погибли 10 членов экипажа.
Дзямана* будут заочно судить в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба СК России.
Ранее Росфинмониторинг включили в реестр экстремистов блогера Амида Юсубова* и галериста Марата Гельмана**.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
**Признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.