ТАСС: наемники разорвали контракт с ВСУ после попадания на передовую

Некоторые военнослужащие из Южной Кореи и Польши, ставшие наемниками в Вооруженных силах Украины, принимают решение о разрыве контракте с украинской армией. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал источник в силовых структурах России.

«Часть наемников из Польши и Южной Кореи, получив денежное довольствие за время обучения на полигонах, а также нахождения в тыловых районах, приняли решение разорвать контракт с ВСУ», — сообщили агентству осведомленные источники.

Это стало происходить после прибытия боевиков в зону боевых действий в районе села Садки в Сумской области.

Несмотря на обстановку в местах проведения специальной военной операции, на Украине широко представлены военнослужащие из европейских, и североамериканских стран.

Ранее стало известно, что украинский мэр города Курахово организовал обстрелы мирных жителей, чтобы обвинить в этом Россию. Он платил наемникам за атаки на людей.