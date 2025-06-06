Политолог Копатько: прекращения огня на Украине могут добиться только США

Текст российского меморандума, который был передан украинской стороне во время переговоров в Стамбуле, включает в себя требования, которые необходимо соблюсти для прекращения боевых действий. Но адресованы они не столько Украине, сколько США, заявил в разговоре с Lenta.ru политолог Евгений Копатько.

Российская сторона предложила два варианта прекращения огня: вывод боевиков ВСУ за пределы четырех регионов и заморозка конфликта по текущей линии фронта, предусматривающая при этом отказ от поставок военной помощи от европейских партнеров и прекращение мобилизации на Украине.

«Такие гарантии может предоставить только Запад. Только США способны надавить на европейцев, чтобы поставки действительно прекратились», — сказал Копатько.

Ранее бразильский журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар назвал возобновившиеся по инициативе России переговоры «последним шансом» для Украины, чтобы сохранить хотя бы оставшуюся часть суверенитета.

По его словам, если киевские власти откажутся от предложенного российской стороной меморандума, то специальная военная операция может продолжиться вплоть до 2026 года.