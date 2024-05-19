Политолог озвучил причину разочарования Зеленского | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 07:24 Политолог озвучил причину разочарования Зеленского Политолог Карасев: Зеленского разочаровал визит Блинкена в Киев Официальный сайт президента Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский благодаря визиту госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев понял, что Запад все больше склоняется к миру с Россией. Об этом эфире YouTube-канала «Вышка» заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Лидер Украины встретился с американским дипломатом 14 мая.

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«Запад все больше и больше <…> склоняется к тому, что пора искать <…> возможные дипломатические методы», — указал политолог.

По словам эксперта, Зеленский чувствует, что Запад транслирует Украине «атмосферу мира». В качестве примера Карасев назвал недавний необъявленный визит Блинкена, после которого украинский лидер сделал заявление, намекающее на навязывание ему дипломатических способов решения конфликта.

«Какое-то разочарование легкое от этого визита есть у нашего руководства», — подчеркнул политолог.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что продвижение ВС России на Харьковском направлении вызвало внутриполитический кризис на Украине. Проблемы в зоне боевых действий могут подтолкнуть украинских властей к мирным переговорам, отметили в газете.