Сийярто: в ЕС только Орбан способен стать посредником переговоров на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остался в Европе единственным политиком, который способен вести диалог о мире на Украине с крупными политическими игроками. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

По его словам, приблизить процесс урегулирования могли бы Китай, США, а также Евросоюз в том случае, если откажется от копирования американской политики.

«Помимо премьер-министра Венгрии, уже закончились европейские политики, которые могли бы говорить со всеми <…> которых бы принимали как партнера по переговорам или диалогу», — отметил Сийярто.

Ранее Сийярто выразил мнение, что переговоры между Россией и Украиной станут возможными, если США, Евросоюз и Китай совместно выступят за мирное урегулирование конфликта.