В Британии назвали причину неэффективности украинской обороны
Telegraph: ВС РФ нанесли критический удар по обороне Украины
Российские удары по территории Украины лишили системы ПВО эффективности. По данным британского издания The Telegraph, причиной также стало снижение реальной помощи от союзников.
Мощные удары российских войск истощили и так ограниченные запасы зенитных ВСУ, следовательно, увеличились финансовые затраты на уничтожение российских беспилотников «до неприемлемого уровня». Помощь союзников стала носить «условный характер» из-за внутренних противоречий.
«Политические распри и оперативные проблемы снизили эффективность помощи Украине в области противовоздушной обороны», — отметили в материале.
Российские войска за прошедшую неделю дважды атаковали объекты энергетики на Украине. Это были мощные комбинированные удары ракетами и беспилотниками. В результате в Киеве блэкаут, энергоснабжение в нескольких регионах страны нарушено.
В воскресенье ВС РФ снова нанесли удары по объектам на территории Украины, которые связаны с обеспечением работы украинского военно-промышленного комплекса.