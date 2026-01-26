В Британии назвали причину неэффективности украинской обороны

Российские удары по территории Украины лишили системы ПВО эффективности. По данным британского издания The Telegraph , причиной также стало снижение реальной помощи от союзников.

Мощные удары российских войск истощили и так ограниченные запасы зенитных ВСУ, следовательно, увеличились финансовые затраты на уничтожение российских беспилотников «до неприемлемого уровня». Помощь союзников стала носить «условный характер» из-за внутренних противоречий.

«Политические распри и оперативные проблемы снизили эффективность помощи Украине в области противовоздушной обороны», — отметили в материале.

Российские войска за прошедшую неделю дважды атаковали объекты энергетики на Украине. Это были мощные комбинированные удары ракетами и беспилотниками. В результате в Киеве блэкаут, энергоснабжение в нескольких регионах страны нарушено.

В воскресенье ВС РФ снова нанесли удары по объектам на территории Украины, которые связаны с обеспечением работы украинского военно-промышленного комплекса.