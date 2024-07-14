Захарова: Украина готовила покушение на Путина на деньги США

Покушение на президента России Владимира Путина, о котором говорил глава украинской разведки Кирилл Буданов*, готовилось на деньги США. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале .

«Вчера один из главарей киевского режима Буданов* открыто признался, что украинская разведка готовила покушения на президента России», — напомнила дипломат.

По ее словам, без финансирования США никакой «зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой не было бы».

Она посоветовала направить эти деньги на американскую полицию и другие службы, обеспечивающие внутренний правопорядок. США следует инвентаризировать свою политику — колокол звонит уже по Вашингтону, заключила Захарова.

Представитель МИД прокомментировала покушение на экс-президента США Дональда Трампа и напомнила, что американские власти буквально сублимируют разжигание ненависти к политическим оппонентам.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.