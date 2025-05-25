«Покончат с ней». Риттер — о перспективах урегулирования конфликта на Украине
Экс-сотрудник ЦРУ Риттер: Россия принудит Украину к безоговорочной капитуляции
Власти Украины несвободны в принятии решений, поэтому не смогут договориться с Россией. Страну ждет безоговорочная капитуляция, заявил бывший разведчик ЦРУ Скотт Риттер на YouTube-канале Glenn Diesen.
Мирный процесс, по мнению аналитика, обречен. Украина не заинтересована в урегулировании и не вольна принимать решения. Партнеры превратили ее в инструмент поражения России, а на публике выставили как оплот демократии.
Риттер сравнил потенциал обеих стран. По его мнению, преимущество на стороне России и в переговорном, и в военном плане.
«Я думаю, она покончит с Украиной и заставит их согласиться с безоговорочной капитуляцией», — сказал он.
Несколько вариантов развития событий спрогнозировали аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan Chase. Они допустили, что украинский конфликт завершится ближайшим летом.