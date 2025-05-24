Банк JPMorgan: спецоперация на Украине может завершиться к июлю

Аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan Chase спрогнозировали завершение спецоперации на Украине к июлю, озвучив четыре сценария ее окончания. Об этом они заявили в докладе.

Аналитики банка рассмотрели «грузинский», «израильский», «южнокорейский» и «белорусский» варианты развития событий. Первый сценарий посчитали как наиболее вероятный, составляющий 50%. Если его реализуют, то Украина не получит надежных гарантий безопасности и со временем окажется в сфере российского влияния.

Вероятность «израильского» сценария оценили на 20%. В этом случае Киев получает западные гарантии безопасности. Украина остается милитаризованной страной, но никакого ввода иностранных войск на ее территорию не будет.

Оставшиеся два сценария оценили в 15%. При «южнокорейском» на территории Украины разместят европейские войск при поддержке США. «Белорусский» же предполагает удовлетворение условий России по урегулированию конфликта.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров согласился с немецким канцлером Фридрихом Мерцем, что пока не предвидится признаков скорого завершения спецоперации.