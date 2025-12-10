Поклонные кресты установили на кладбищах в Шатуре и Рошале

Церемонии открытия поклонных крестов состоялись в День героев Отечества 9 декабря. Монументальные сооружения на Аллее героев шатурского кладбища и на городском кладбище в Рошале были установлены по инициативе Центра оказания помощи участникам СВО и местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Кресты изготовили студенты и преподаватели Шатурского энергетического техникума. Чин освящения и заупокойную литию в Шатуре совершил священник Александр Боярских, в Рошале — священник Артемий Ищенко.

«Этот крест — символ единения, напоминание о том, что наши бойцы всегда с нами в наших сердцах», — отметил Артемий Ищенко.

На памятных митингах собрались представители администрации округа, депутаты, общественники, волонтеры и участники специальной военной операции.

«Мы всегда будем благодарны героям за их подвиг. Низкий поклон женам и матерям, вырастившим таких сильных духом людей», — сказал председатель совета депутатов Шатуры Дмитрий Янин.

В завершение церемоний участники возложили к подножию поклонных крестов цветы.