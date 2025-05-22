Показ первого художественного фильма об СВО прошел в Люберцах

Первую художественную киноленту «Алдан» о событиях в зоне специальной военной операции показали в кинотеатре «Октябрь». На закрытый показ пришло более 200 гостей: участники и ветераны СВО, семьи военнослужащих, представители общественных организаций, молодежных движений, студенты, педагоги и депутаты.

По сюжету главный герой фильма Спиридон Дьяконов, пройдя через личную трагедию, оказывается на передовой и творит чудеса в прямом и переносном смысле. Его антагониста играет Иван Охлобыстин. Роль командира новобранцев исполнил Дмитрий Дюжев. Актер четыре раза был на передовой и общался со своим реальным прототипом.

«Это был какой-то невероятно способный физически и умственно человек, который бежал по отвесным стенам окопа, куда-то прыгал в пыль, исчезая. Мы его не видели, а он продолжал через рацию каждому, кто находился в этот момент в окопе, говорить, что мы выполняем», — рассказад Дмитрий Дюжев.

В съемках картины участвовали бойцы батальона имени Судоплатова. Кульминацией ленты стала реконструкция легендарного боя экипажа танка «Алеша».