Показ первого художественного фильма об СВО прошел в Люберцах
Первую художественную киноленту «Алдан» о событиях в зоне специальной военной операции показали в кинотеатре «Октябрь». На закрытый показ пришло более 200 гостей: участники и ветераны СВО, семьи военнослужащих, представители общественных организаций, молодежных движений, студенты, педагоги и депутаты.
По сюжету главный герой фильма Спиридон Дьяконов, пройдя через личную трагедию, оказывается на передовой и творит чудеса в прямом и переносном смысле. Его антагониста играет Иван Охлобыстин. Роль командира новобранцев исполнил Дмитрий Дюжев. Актер четыре раза был на передовой и общался со своим реальным прототипом.
«Это был какой-то невероятно способный физически и умственно человек, который бежал по отвесным стенам окопа, куда-то прыгал в пыль, исчезая. Мы его не видели, а он продолжал через рацию каждому, кто находился в этот момент в окопе, говорить, что мы выполняем», — рассказад Дмитрий Дюжев.
В съемках картины участвовали бойцы батальона имени Судоплатова. Кульминацией ленты стала реконструкция легендарного боя экипажа танка «Алеша».
«Тема СВО — это всего лишь триггер для того, чтобы погрузиться глубже в нашу культурную идентичность и формализовать ценности, создать русскую национальную идею», — объяснил генеральный продюсер фильма «Алдан» Данила Куликов.
Повествование идет на разных языках: русском, якутском и английском. Производство ленты инициировали Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Картина получила личную поддержку президента России Владимира Путина.
Проект носит и социальную миссию — часть средств от проката направят на поддержку участников СВО и создание нового фильма.